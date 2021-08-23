Тульский суд вынес приговор разбойникам, отнявшим у бизнесмена 1 млн рублей

Преступление произошло в октябре прошлого года на территории одного из коммерческих предприятий.

Привокзальный районный суд вынес приговор двум туляка и 51-летнему жителю Подмосковья. Все трое признаны виновными в совершении грабежа в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 19 октября прошлого года злоумышленники напали на индивидуального предпринимателя на территории ЗАО «Бакалея». Избив мужчину, они отобрали у него более 1 млн рублей. Деньги предназначались для закупки товара.

Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 9 до 10 лет в исправительной колонии строгого режима.