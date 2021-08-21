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В Веневском районе торжественно открыли новый мост
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Веневском районе торжественно открыли новый мост

В церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

Мост через реку Веневку рядом с Веневом — один из 7 мостов, которые по обращению губернатора Алексея Дюмина военнослужащие Минобороны смонтировали этим летом. Остальные 6 возведены в Щекинском, Белевском, Плавском, Чернском, Богородицком районах и Веневском районах.

В работах участвовали порядка 90 специалистов, было задействовано более 30 единиц специальной военной техники. Новые мосты способны выдержать не только автомобили, но и сельхозтехнику.

— Эти мосты имеют огромное значение для жителей близлежащих населённых пунктов. Они также значительно уменьшат время прибытия экстренных служб. Спасибо Министерству обороны России, лично Сергею Кужугетовичу Шойгу и Дмитрию Витальевичу Булгакову за своевременную помощь! — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор рассказал, что с ноября 2018 года силами Минобороны восстановлено 26 мостовых сооружений. Это позволило региону сэкономить более 3,5 миллиардов рублей бюджетных средств.

Дмитрий Булгаков отметил, что личный состав 462-го отдельного мостового батальона и 299-го отдельного дорожно-комендантского батальона завершили строительство со значительным опережением графика строительства — с 5 июня по 20 июля.

— Такое зримое единство армии и народа круглый год обеспечило транспортное сообщение между социально-значимыми объектами и районами области в 56 населенных пунктах Тульской области, где проживают почти 25 тысяч человек, — подчеркнул замминистра.

Вопрос строительства новых мостовых переходов в некоторых районах области стоял очень остро. Где-то старые мосты находились в аварийном состоянии, а где-то сообщение по ним нарушалось в период весеннего половодья. Новыми мостами жители могут пользоваться в любое время года, независимо от погодных условий. «Тулаавтодор» и администрации муниципалитетов сделали к ним удобные подъезды.

Военнослужащие, участвовавшие в строительстве, получили ведомственные и региональные награды, а также ценные подарки. После открытия моста Алексей Дюмин пообщался с местными жителями.

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