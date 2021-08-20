Житель Новомосковска отправится в колонию за попытку убить знакомого

В Новомосковске местный 32-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Судом установлено, что 14 апреля в одной из квартир на ул. Школьной злоумышленник и жертва распивали спиртное. Вспыхнула ссора, подозреваемый схватил нож и ударил приятеля в шею. Потерпевший оказал сопротивление, это и спасло ему жизнь — он смог вытащить нож из раны и вызвать скорую.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.