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Житель Новомосковска отправится в колонию за попытку убить знакомого

Житель Новомосковска отправится в колонию за попытку убить знакомого

На 5,5 лет.

В Новомосковске местный 32-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Судом установлено, что 14 апреля в одной из квартир на ул. Школьной злоумышленник и жертва распивали спиртное. Вспыхнула ссора, подозреваемый схватил нож и ударил приятеля в шею. Потерпевший оказал сопротивление, это и спасло ему жизнь — он смог вытащить нож из раны и вызвать скорую.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

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сегодня, в 16:10 0
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