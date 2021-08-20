Тульский минздрав рассказал, нужно ли вакцинированным от ковида делать прививку от гриппа

Фото из архива Myslo.

Также в ведомстве рассказали о противопоказаниях.

В наступающем осенне-зимнем эпидсезоне необходимо привиться от COVID-19 и от гриппа. Как рассказали Myslo в минздраве Тульской области, это необходимо, так как сочетание двух вирусов может привести привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Перерыв между вакцинами от коронавируса и гриппа должен составлять один месяц.

Прививку от гриппа рекомендуется сделать в сентябре — октябре, за 2−3 недели до начала роста заболеваемости.