Фото из архива Myslo.
Тульский минздрав рассказал, нужно ли вакцинированным от ковида делать прививку от гриппа
Также в ведомстве рассказали о противопоказаниях.
В наступающем осенне-зимнем эпидсезоне необходимо привиться от COVID-19 и от гриппа. Как рассказали Myslo в минздраве Тульской области, это необходимо, так как сочетание двух вирусов может привести привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.
Перерыв между вакцинами от коронавируса и гриппа должен составлять один месяц.
Прививку от гриппа рекомендуется сделать в сентябре — октябре, за 2−3 недели до начала роста заболеваемости.
Также в ведомстве назвали противопоказания к вакцинации от гриппа:
- аллергия на куриный белок. Нельзя вводить только те вакцины, которые сделаны с использованием куриного белка и содержат его частицы. Об аллергии нужно предупредить врача.
- детский возраст до шести месяцев,
- если ранее были реакции на один из компонентов препарата, вакцинацию лучше не проводить.
Временный медотвод от прививки против гриппа получат те, кто заболел острой инфекцией или если обострилось хроническое заболевание. В этом случае нужно подождать до полного выздоровления как минимум 2−4 недели.
Онкологические заболевания, беременность, иммунодефицитные состояния не являются противопоказанием к проведению прививки.
- Всем, кто страдает данными заболеваниями, вакцинация, наоборот, нужна, ведь у них повышена вероятность перенести инфекцию и ее осложнения в сезон простуды, — заключили в региональном минздраве.
18 августа, в 19:04, 138 2860 -15
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