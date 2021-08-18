Прокуратура оштрафовала сотрудника МБУ «Районное благоустройство» за пожар на полигоне в Новомосковске

По требованию прокуратуры Новомосковска устранены нарушения требований пожарной безопасности на городском мусорном полигоне.

Прокуратура Новомосковска Тульской области проверила исполнение муниципальным бюджетным учреждением «Районное благоустройство» законодательства о противопожарной безопасности на полигоне для складирования твердых бытовых отходов, расположенного на территории города.

Поводом для выхода сотрудников ведомства на полигон послужил пожар, случившийся вечером 14 июля. Локализовать и ликвидировать возгорание удалось только 15 июля. Площадь пожара составила 500 м².

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать самовозгорание.

Прокурорская проверка установила, что в границах полигона не обеспечены своевременная очистка и уборка мусора, тары, горючих отходов, что и привело к возникновению пожара. Ведомство внесло представление с требованием исключить данные нарушения. На данный момент они устранены, должностное лицо, ответственное за это, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также технолог учреждения привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ему назначено наказание в виде штрафа.