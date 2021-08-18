На трассе Тула-Новомосковск упавшее дерево заблокировало одну полосу и спровоцировало гигантскую пробку

Дерево упало от сильного порыва ветра во время грозы.

Как сообщают очевидцы, в деревне Большая Еловая дерево рухнуло на проезжую часть и полностью перекрыло полосу по направлению из Тулы.

Водителям приходится объезжать его по встречной полосе.

Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка. Из Тулы она начинается в районе кладбища. Аналогичная ситуация и во встречном направлении.