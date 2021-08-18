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Как тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии: фоторепортаж
Фото и видео пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Как тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии: фоторепортаж

Местами дислокации стали село Орто-Сут и районы населенных пунктов Могудай и Мехджанси.

Группировка Тульского спасательного центра, а это 100 человек, участвует в тушении природных пожаров в Якутии. Сотрудники МЧС там находятся с 10 августа.
 
Спасатели находятся в селе Орто-Сут и в районе населенных пунктов Могудай и Мехджанси. Как сообщает пресс-служба ведомства, личный состав размещен в здании местной школы и палаточных городках, питаются бойцы сухими пайками и продуктами, предоставленными местной администрацией, моются в летнем душе.
 
Основная задача подразделения тульских спасателей — осуществление контроля за встречным палом, так называемое «окарауливание», и очистка минерализованной полосы.
 

 

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Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 1
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 2
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 3
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 4
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 5
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 6
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 7
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 8
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 9
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 10
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 11
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 12
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 13
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 14
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 15
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 16
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 17
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 18
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии, Фото: 19
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 17:25 +3
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