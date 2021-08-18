Как тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии: фоторепортаж

Фото и видео пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Местами дислокации стали село Орто-Сут и районы населенных пунктов Могудай и Мехджанси.

Группировка Тульского спасательного центра, а это 100 человек, участвует в тушении природных пожаров в Якутии. Сотрудники МЧС там находятся с 10 августа.

Спасатели находятся в селе Орто-Сут и в районе населенных пунктов Могудай и Мехджанси. Как сообщает пресс-служба ведомства, личный состав размещен в здании местной школы и палаточных городках, питаются бойцы сухими пайками и продуктами, предоставленными местной администрацией, моются в летнем душе.

Основная задача подразделения тульских спасателей — осуществление контроля за встречным палом, так называемое «окарауливание», и очистка минерализованной полосы.