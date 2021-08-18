Фото и видео пресс-службы МЧС России по Тульской области.
Как тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Якутии: фоторепортаж
Местами дислокации стали село Орто-Сут и районы населенных пунктов Могудай и Мехджанси.
Группировка Тульского спасательного центра, а это 100 человек, участвует в тушении природных пожаров в Якутии. Сотрудники МЧС там находятся с 10 августа.
Спасатели находятся в селе Орто-Сут и в районе населенных пунктов Могудай и Мехджанси. Как сообщает пресс-служба ведомства, личный состав размещен в здании местной школы и палаточных городках, питаются бойцы сухими пайками и продуктами, предоставленными местной администрацией, моются в летнем душе.
Основная задача подразделения тульских спасателей — осуществление контроля за встречным палом, так называемое «окарауливание», и очистка минерализованной полосы.
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