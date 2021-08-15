За минувшие сутки в Тульской области выявлено 130 заболевших коронавирусом

За этот же период скончались 7 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса и 7 смертей пациентов с этим же диагнозом.

Таким образом, на данный момент общее число заражений в нашем регионе с начала пандемии достигло 49 тыс. 385, а количество смертей — 2566.

Статистика в целом по России сейчас выглядит так: