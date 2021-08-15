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За минувшие сутки в Тульской области выявлено 130 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Тульской области выявлено 130 заболевших коронавирусом

За этот же период скончались 7 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса и 7 смертей пациентов с этим же диагнозом.
 
Таким образом, на данный момент общее число заражений в нашем регионе с начала пандемии достигло 49 тыс. 385, а количество смертей — 2566.
 
 
Статистика в целом по России сейчас выглядит так:
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:51 +1
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