За минувшие сутки в Тульской области выявлено 130 заболевших коронавирусом
За этот же период скончались 7 пациентов с COVID-19.
По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса и 7 смертей пациентов с этим же диагнозом.
Таким образом, на данный момент общее число заражений в нашем регионе с начала пандемии достигло 49 тыс. 385, а количество смертей — 2566.
Статистика в целом по России сейчас выглядит так:
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