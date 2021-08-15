Турист из Китая причислил тульский пряник к лучшей уличной еде

Фото из архива публикаций Myslo

Житель Китая рассказал на страничке в очень популярной социальной сети WeChat (более 1,2 млрд пользователей) о самой вкусной уличной еде, которую стоит попробовать в России. По его мнению, внимания достойны шаурма, плов, блины, квас (непременно с шашлыком), копченая рыба, чак-чак и мороженое. Последнее он отметил потому, что оно высокого качества, превосходного вкуса и стоит дешево.

Кроме того, в перечне восхитивших его продуктов автор поста отметил тульский пряник. При этом, почему-то назвав медовиком.