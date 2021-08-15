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Турист из Китая причислил тульский пряник к лучшей уличной еде
По мнению иностранца, ингредиенты лакомства создают «бесконечное послевкусие».
Житель Китая рассказал на страничке в очень популярной социальной сети WeChat (более 1,2 млрд пользователей) о самой вкусной уличной еде, которую стоит попробовать в России. По его мнению, внимания достойны шаурма, плов, блины, квас (непременно с шашлыком), копченая рыба, чак-чак и мороженое. Последнее он отметил потому, что оно высокого качества, превосходного вкуса и стоит дешево.
Кроме того, в перечне восхитивших его продуктов автор поста отметил тульский пряник. При этом, почему-то назвав медовиком.
«Медовик — одна из самых «старых» сладостей России. В ржано-медовые лепешки добавляют специи, пряность специй и сладость меда объединяются, создавая бесконечное послевкусие», — написал турист из Китая (автоматический перевод, — прим. ред.).
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