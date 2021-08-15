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На ул. Кукунина в Новомосковске сгорела квартира
Фото: ГУ МЧС России по ТО

На ул. Кукунина в Новомосковске сгорела квартира

Пожар произошел поздно ночью.

В ночь на 15 августа в Новомосковске произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании в одной из квартир дома на ул. Кукунина поступило в 02.50. Первый из четырех направленных расчетов прибыл на место через 6 минут. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушла 21 минута.
 
Звеном газодымозащитной службы с применением спасательных устройств спасло 16 человек, в том числе четырех детей. Пострадавших нет.
 
«В результате происшествия квартира закоптилась по всей площади, в общем коридоре закоптились стены и потолок, повреждено пластиковое окно, оплавились плафоны. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 5 единиц техники», — сообщает пресс-служба ведомства.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:05 +2
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