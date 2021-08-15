На ул. Кукунина в Новомосковске сгорела квартира

Фото: ГУ МЧС России по ТО

В ночь на 15 августа в Новомосковске произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании в одной из квартир дома на ул. Кукунина поступило в 02.50. Первый из четырех направленных расчетов прибыл на место через 6 минут. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушла 21 минута.

Звеном газодымозащитной службы с применением спасательных устройств спасло 16 человек, в том числе четырех детей. Пострадавших нет.

«В результате происшествия квартира закоптилась по всей площади, в общем коридоре закоптились стены и потолок, повреждено пластиковое окно, оплавились плафоны. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 5 единиц техники», — сообщает пресс-служба ведомства.