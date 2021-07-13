Жители деревни Тихвинка и пос. Трудовой Тулы пожаловались на канализационную вонь

В редакцию Myslo обратились жители деревни Тихвинка и пос. Трудовой Тулы:

– В 2017 году нам пообещали, что займутся бесхозной канализацией. Но за четыре года пруд рядом с ЖК «Скуратовский» превратился в отстойник, а наша жизнь — в ад. Постоянная вонь от канализации в буквальном смысле отравляет каждый наш день.

В администрации города еще в 2017 году нам поясняли, что причиной всему канализационный насос жилого комплекса, который выходит из строя: «Предусмотрено строительство канализационной насосной станции в поселке Северный и напорного коллектора длиной 5 км, отводящего стоки от деревни Варваровка, поселка Северный и Менделеевский с последующим отводом стоков в построенный напорный коллектор в Скуратово и далее на городские очистные сооружения. Срок выполнения строительно-монтажных работ — 2018-2020 гг».

Министр экологии и природных ресурсов региона Юрий Панфилов обещал, что также будет заниматься проблемой. Он заявлял, что администрация поселка Северный оформит бесхозные коммунальные сети и не будет допускать разлития канализации на рельеф местности.

Сейчас уже середина 2021 года, но история остается актуальной. По словам жителей, ситуация стала еще хуже.

– Тротуар скоро утонет в фекалиях. Причем у жильцов ЖК не пахнет, они находятся наверху, а мы внизу, — рассказывает в обращении одна из жительниц деревни. — Я поднималась к ним: хорошо, чисто, сухо. А у нас окна открыть нельзя…

В пресс-службе администрации Тулы нам сообщили, что в этом году для устранения попадания стоков на рельеф местности запланировано строительство канализационного коллектора в Еловом проезде:

«Строительство сетей самотечной канализации до канализационного коллектора хладокомбината будет осуществлено в рамках технологического присоединения».