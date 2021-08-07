6 августа действующий глава региона Алексей Дюмин представил в облизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах Губернатора Тульской области.

Среди документов – листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований, первый финансовый отчет кандидата, подписные листы с подписями избирателей (2% от общего числа избирателей региона) и др.

«Спасибо всем за доверие!» – сказал Алексей Дюмин во время передачи подписей.

Для поддержки самовыдвиженца подписи собирали 620 волонтеров. Среди участников сбора подписей — волонтер Штаба Алексея Дюмина, специалист проекта «Народный контроль. ЖКХ» Екатерина Мазалова.