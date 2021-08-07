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Алексей Дюмин представил в облизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Тульской области

Алексей Дюмин представил в облизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Тульской области

6 августа действующий глава региона Алексей Дюмин представил в облизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах Губернатора Тульской области.

Среди документов – листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований, первый финансовый отчет кандидата, подписные листы с подписями избирателей (2% от общего числа избирателей региона) и др.
 
 
 
«Спасибо всем за доверие!» – сказал Алексей Дюмин во время передачи подписей.
 
Для поддержки самовыдвиженца подписи собирали 620 волонтеров. Среди участников сбора подписей — волонтер Штаба Алексея Дюмина, специалист проекта «Народный контроль. ЖКХ» Екатерина Мазалова.
 
«Общаться с людьми в таком формате было интересно, это новый опыт для меня. Люди положительно реагировали на предложение поддержать Алексея Геннадьевича. Всего за несколько дней волонтеры собрали более 25 тысяч подписей – как на бумажных носителях, так и с помощью портала Госуслуг», – сказала Екатерина Мазалова.

 

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вчера, в 19:00 0
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