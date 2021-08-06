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Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза и порывистый ветер

Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза и порывистый ветер

Погода ухудшится в ближайшие часы и продержится до конца суток.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток в Тульской области местами ожидается гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при непогоде.

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка,
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде,
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

При порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите шаткие строения,
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в службу спасения: 01, 101 или 112.

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