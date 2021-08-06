Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза и порывистый ветер
Погода ухудшится в ближайшие часы и продержится до конца суток.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток в Тульской области местами ожидается гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду.
Региональное ГУ МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при непогоде.
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка,
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
- во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде,
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения,
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в службу спасения: 01, 101 или 112.
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