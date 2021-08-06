Екатерина Толстая может стать сенатором Совета Федерации от Тульской области

Её и ещё двух претендентов выдвинул губернатор Алексей Дюмин.

Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин подал в облизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора. Среди документов – листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований, первый финансовый отчет кандидата, подписные листы с подписями 2% избирателей Тульской области.

Также Алексей Дюмин выдвинул три необходимые кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ. В этот список вошли Дмитрий Савельев, Николай Воробьев и Екатерина Толстая.

Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата будет принято избирательной комиссией в течение 10 дней после подачи документов. Проверка подписей будет проводиться рабочей группой с помощью системы ГАС «Выборы» и с привлечением специалистов-графологов.

О своем намерении баллотироваться на пост губернатора заявили 4 кандидата: Алексей Дюмин (выдвинут в порядке самовыдвижения), Юрий Моисеев («Коммунисты России»), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).