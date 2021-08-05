Врач Суворовской больницы в суде расскажет, зачем выписывала пациентам психотропные препараты

У пациентов не было показаний к приему сильнодействующих препаратов, тем не менее рецепты на них выписывались.

В производстве Суворовского районного суда Тульской области находится уголовное дело в отношении И., обвиняемой в четырех преступлениях, предусмотренных ст. 233 УК РФ (незаконная выдача рецептов, дающих право на получение психотропных веществ).

В 2020 году врач общей практики Чекалинской амбулатории Суворовской ЦРБ попросила медсестру заполнить рецептурные бланки, дающие право на получение психотропного препарата «Диазепам». При этом медицинские показания у пациентов, на которых выписывались рецепты, для назначения данного препарата отсутствовали.

По указанию врача медсестра заполнила 10 рецептурных бланков на разных пациентов. Врач И. поставила на них свою подпись и печать. По выписанным рецептам в аптеке Суворова в 2020 году было отпущено 10 упаковок препарата.

В июле 2021 года подсудимой была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Санкция ст. 233 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.