Тула – самый загрязненный город региона в экологическом рейтинге
На столицу области приходится более половины выбросов. А самый чистый – Тепло-Огаревский район.
Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами промышленных предприятий Тулы – 63,66 тыс. тонн, что составляет 53,4% общего выброса.
Такие данные приводятся в докладе министерства экологии и природных ресурсов Тульской области за 2020 год.
Около десятой части выбросов приходится на Новомосковск – 12,29 тыс. тонн (10,3% общего выброса) и рабочий поселок Новогуровский – 11,94 тыс. тонн (10,0% общего выброса).
Выбросы в Суворовском районе – 8,43 тыс. тонн (7,1% общего выброса), Щекинском районе – 7,09 тыс. тонн (6,0% общего выброса), в Ефремове – 3,54 тыс. тонн (3% общего выброса), в Алексине – 3,41 тыс. тонн (2,9% общего выброса), в Узловском районе – 1,95 тыс. тонн (1,6% общего выброса), в Воловском районе – 1,72 тыс. тонн (1,4% общего выброса).
Выбросы от стационарных источников организаций, расположенных в границах остальных муниципальных образований Тульской области, составляют менее 0,16% от общего выброса по региону.
Выбросы загрязняющих веществ по муниципальным образованиям
|
Муниципалитет
|
Всего
|
в том числе твердых
|
в том числе газообразные и жидкие
|
Арсеньевский район
|
20
|
0
|
19
|
Белевский район
|
87
|
18
|
69
|
Богородицкий район
|
145
|
22
|
123
|
Веневский район
|
954
|
75
|
879
|
Воловский район
|
1 720
|
1 457
|
263
|
Дубенский район
|
1 052
|
439
|
613
|
Заокский район
|
243
|
48
|
195
|
Каменский район
|
54
|
3
|
51
|
Кимовский район
|
216
|
9
|
207
|
Киреевский район
|
518
|
4
|
514
|
Куркинский район
|
119
|
6
|
113
|
Одоевский район
|
16
|
0
|
15
|
Плавский район
|
636
|
71
|
565
|
Суворовский район
|
8 431
|
322
|
8 109
|
Тепло-Огаревский район
|
4
|
0
|
4
|
Узловский район
|
1 950
|
88
|
1 862
|
Чернский район
|
78
|
0
|
78
|
Щекинский район
|
7 093
|
236
|
6 857
|
Ясногорский район
|
428
|
48
|
380
|
город Тула
|
63 657
|
4 356
|
59 302
|
рабочий поселок Новогуровский
|
11 939
|
651
|
11 288
|
город Алексин
|
3 411
|
562
|
2 849
|
город Донской
|
373
|
29
|
344
|
город Ефремов
|
3 544
|
205
|
3 339
|
город Новомосковск
|
12 289
|
1 025
|
11 264
|
п. Славный
|
24
|
0
|
24