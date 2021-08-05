Тула – самый загрязненный город региона в экологическом рейтинге

На столицу области приходится более половины выбросов. А самый чистый – Тепло-Огаревский район.

Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами промышленных предприятий Тулы – 63,66 тыс. тонн, что составляет 53,4% общего выброса.

Такие данные приводятся в докладе министерства экологии и природных ресурсов Тульской области за 2020 год.

Около десятой части выбросов приходится на Новомосковск – 12,29 тыс. тонн (10,3% общего выброса) и рабочий поселок Новогуровский – 11,94 тыс. тонн (10,0% общего выброса).

Выбросы в Суворовском районе – 8,43 тыс. тонн (7,1% общего выброса), Щекинском районе – 7,09 тыс. тонн (6,0% общего выброса), в Ефремове – 3,54 тыс. тонн (3% общего выброса), в Алексине – 3,41 тыс. тонн (2,9% общего выброса), в Узловском районе – 1,95 тыс. тонн (1,6% общего выброса), в Воловском районе – 1,72 тыс. тонн (1,4% общего выброса).

Выбросы от стационарных источников организаций, расположенных в границах остальных муниципальных образований Тульской области, составляют менее 0,16% от общего выброса по региону.

Выбросы загрязняющих веществ по муниципальным образованиям