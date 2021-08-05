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Тула – самый загрязненный город региона в экологическом рейтинге

Тула – самый загрязненный город региона в экологическом рейтинге

На столицу области приходится более половины выбросов. А самый чистый – Тепло-Огаревский район.

Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами промышленных предприятий Тулы – 63,66 тыс. тонн, что составляет 53,4% общего выброса.

Такие данные приводятся в докладе министерства экологии и природных ресурсов Тульской области за 2020 год.

Около десятой части выбросов приходится на Новомосковск – 12,29 тыс. тонн (10,3% общего выброса) и рабочий поселок Новогуровский – 11,94 тыс. тонн (10,0% общего выброса).

Выбросы в Суворовском районе – 8,43 тыс. тонн (7,1% общего выброса), Щекинском районе – 7,09 тыс. тонн (6,0% общего выброса), в Ефремове – 3,54 тыс. тонн (3% общего выброса), в Алексине – 3,41 тыс. тонн (2,9% общего выброса), в Узловском районе – 1,95 тыс. тонн (1,6% общего выброса), в Воловском районе – 1,72 тыс. тонн (1,4% общего выброса).

Выбросы от стационарных источников организаций, расположенных в границах остальных муниципальных образований Тульской области, составляют менее 0,16% от общего выброса по региону.

Выбросы загрязняющих веществ по муниципальным образованиям

Муниципалитет

Всего

в том числе твердых

в том числе газообразные и жидкие

Арсеньевский район

20

0

19

Белевский район

87

18

69

Богородицкий район

145

22

123

Веневский район

954

75

879

Воловский район

1 720

1 457

263

Дубенский район

1 052

439

613

Заокский район

243

48

195

Каменский район

54

3

51

Кимовский район

216

9

207

Киреевский район

518

4

514

Куркинский район

119

6

113

Одоевский район

16

0

15

Плавский район

636

71

565

Суворовский район

8 431

322

8 109

Тепло-Огаревский район

4

0

4

Узловский район

1 950

88

1 862

Чернский район

78

0

78

Щекинский район

7 093

236

6 857

Ясногорский район

428

48

380

город Тула

63 657

4 356

59 302

рабочий поселок Новогуровский

11 939

651

11 288

город Алексин

3 411

562

2 849

город Донской

373

29

344

город Ефремов

3 544

205

3 339

город Новомосковск

12 289

1 025

11 264

п. Славный

24

0

24

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:45 +8
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