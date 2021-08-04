В Туле строится Центр реабилитации молодых инвалидов

Это будет два здания – двухэтажное для временного проживания и здание творческих мастерских, его капитально ремонтируют за счет средств областного бюджета.

В регионе более 150 тысяч инвалидов, это практически каждый десятый житель региона. Поэтому вопрос реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья очень актуален. Особенно актуальна реабилитация молодых инвалидов, которых в настоящее время в регионе проживает порядка 33 тысяч.

Ранее к губернатору обратились общественные организации матерей, воспитывающих детей-инвалидов, с просьбой построить современное здание для адаптации и социализации и такая возможность была найдена.

Сегодня, 4 августа, заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова проинспектировала ход строительства Центра реабилитации молодых инвалидов для временного сопровождаемого проживания и осмотрела здание творческих мастерских.

«Задача Центра – всесторонне подготовить инвалидов к интеграции в общество. Здесь они смогут жить в обычных квартирах без интернатного режима и трудоустроиться при минимальной поддержке», – отметила Ольга Гремякова.

Проект предполагает два здания – двухэтажное здание Центра реабилитации для временного сопровождаемого проживания и здание творческих мастерских, которое капитально ремонтируется за счет средств областного бюджета.

Всего в Центре три учебных (тренировочных) квартиры. Это специально оборудованные помещения для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни. В каждой комнате смогут размещаться по два человека. На четыре комнаты предусмотрена одна общая кухня-гостиная, где они будут учиться готовить, пользоваться кухонным оборудованием. Одновременно в Центре смогут находиться 28 инвалидов. На первом этаже будут тренажерный зал, уголок психологической разгрузки и комната отдыха.

Для трудовой реабилитации здесь откроют художественную студию и мастерские глинотерапии, швейного дела и декоративно-прикладного творчества.

Сейчас завершается капремонт здания мастерских. Занятия в них одновременно будут проводиться для 18 человек. После завершения работ по двум зданиям прилегающую территорию благоустроят.

Заместитель директора подрядной организации Сергей Марьин доложил о ходе строительства. Сейчас идет подготовка фундамента здания. Вырыт котлован, выполняются обвязка арматуры и бетонирование. Отставаний от графика нет. Сдать объект планируется в установленные сроки – до конца года.

Директор Комплексного центра социального обслуживания населения №1 Нунэ Амирджанян сообщила, что в основу программ социальной реабилитации положены современные технологии и методики сопровождаемого проживания и трудовой занятости. Их практикуют в ведущих организациях комплексного социального обслуживания страны. Сотрудники Центра будут помогать молодым людям раскрыть свой творческий потенциал и сформировать базовые трудовые навыки.

«Этот Центр будет единственным в регионе крупным учреждением подобного плана. Важно, чтобы здесь были созданы все условия для развития инвалидов. Все работы должны быть завершены строго в обозначенные сроки», - подчеркнула Ольга Гремякова.