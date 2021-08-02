Какое молоко из магазинов не прошло проверку?

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» провела проверку пастеризованного молока, которое можно встретить на полках продовольственных магазинов по всей стране. Среди нарушителей оказалась продукция, которая встречается и в Тульской области.

Целью проверки было выявление недобросовестных производителей, продукция которых не соответствует ГОСТу.

Результаты оказались неутешительными. 70% образцов питьевого пастеризованного молока не соответствуют ГОСТ 31450-2013.

Исследования помогли обнаружить семь производителей, поставляющих фальсификат в розничные магазины. Среди них оказался товар, который можно встретить и на полках тульских магазинов. Это молоко производства ООО «Кривское» из Калужской области.

Оно выпускается под брендами «Васильково поле» и «О,КЕЙ», а также небрендированное молоко для магазинов «Верный». Молоко «Васильково поле» и небрендированное молоко для магазинов «Верный» можно купить в Тульской области.

Молоко «Васильково поле» не соответствует заявленным показателям по процентному содержанию массовой доли белка и жира. Вместо 3% белка в молоке оказалось всего 2,09%, а жира вместо 3,2% – всего 2,2%. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка – 7,6% вместо нормы «не менее 8,2%». Молоко ненадлежащего качества нашли в сети магазинов «Верный».

В том же универсаме «Верный» было приобретено другое небрендированное молоко 3,2% жирности от ООО «Кривское», массовая доля белка в котором составила 2,0% вместо 3%, массовая доля жира – 2,0% вместо 3%, а массовая доля СОМО – 7,5% вместо нормы «не менее 8,2%».

– Закупочные цены на сырое молоко варьируются в зависимости от пищевой ценности сырья: чем выше жирность, тем оно дороже. Поэтому, когда потребителю молоко с содержанием жира 1,2% продают потребителю по цене молока с жирностью 2,5%, это настоящий обман. В масштабах крупного производства такая «экономия» выливается в солидную сумму дополнительной прибыли, – поясняет эксперт «Общественного контроля» Татьяна Пилипенко.

Специалисты, проводившие исследование, призвали покупателей быть внимательнее при покупке продуктов: читать состав и обращать внимание на производителей. Экономия на продуктах приводит к потере здоровья и дальнейшим затратам на лечение и восстановление организма.