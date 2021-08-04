На свете живут добрые и хорошие люди

Беда всегда бывает нежданной, и жизнь после нее делится на до и после. 21 октября прошлого года дом семьи Никитушкиных сгорел из-за короткого замыкания.

Беда в этот дом пришла неожиданно.

Случилось все днем, однако хозяева даже не успели воспрепятствовать пожару. Только похватать документы и выбежать на улицу. Объятое пламенем здание потушили нескоро. За несколько минут дом был уничтожен.

Так в жизнь этой семьи вошла беда. И, казалось бы, кому мы нужны со своими проблемами по непростой сегодняшней жизни? У каждого своих забот хватает.

Но это только кажется.

– Мы даже не предполагали, что люди так откликнутся на случившееся, признается Ольга Евгеньевна Никитушкина.

Ольга Евгеньевна работает в школе, учителем русского языка и литературы. Муж там же – учителем технологии. Понятно, что с учительскими зарплатами восстанавливать все пришлось бы очень долго. Если бы было еще что восстанавливать. Произошло-то все осенью, и даже сгоревший дом надо было успеть законсервировать на зиму.

Одним из первых пришло тогда на помощь местное отделение партии «Единая Россия» – помогли стройматериалами, чтобы укрепить крышу. Это было самое необходимое в тот момент, иначе дом бы совсем пришел в негодность. Ольга Евгеньевна говорит, что очень благодарна партии за этот поступок. И вообще всем, кто откликнулся на их беду. Ведь помощь хотели оказать даже совсем незнакомые люди.

– Пришла многодетная семья из Плеханово, предлагали деньги. Я говорю: у вас самих маленькие дети, не возьму. В итоге они оставили хотя бы маленький столик, стульчик – сказали, вдруг на будущее пригодится. А потом стали присылать деньги. С простой пометкой: «Пусть у вас все будет хорошо». Приносили вещи: стиральный порошок, одежду, обувь. Узнали, что у нас дети, спросили: а можно мы детские книжки принесем? Я всегда была уверена, что у нас хорошие люди, но, конечно, когда в этом убеждаешься на собственном опыте – это дорогого стоит. Не перестаю всем говорить огромное спасибо.

Несколько недель после случившегося к сгоревшему дому после работы или учебы приходили по 10-15 добровольцев – просто помогать разгребать завалы. Опять же потому что надо помочь, без какой-либо дополнительной просьбы.

- Мы даже не ощутили, как быстро потом начали восстанавливать дом, – признается Ольга Никитушкина.

Сюда их семья приехала еще в 1978 году – настоящее уже родовое гнездо. Живут здесь не только Ольга и ее муж, но и ее родители, а также двое детей – пятиклассница Ксения и сын Алексей, второкурсник строительного техникума.

– Вместе с отцом проходит теперь на доме производственную практику, – улыбается Ольга.

На этой неделе в гости к Никитушкиным приезжали волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» – привозили необходимые при строительстве материалы.

Побывала у Никитушкиных и уполномоченный губернатора Тульской области Надежда Школкина. На нее все увиденное произвело большое впечатление:

Надежда Школкина – Ситуация взяла за душу, как и любого нормального человека. Мне очень приятно, что одной из первых откликнулась партия «Единая Россия». Очень растрогало, когда рассказывали, как приходили соседи, которые только приехали сюда и не успели еще ни с кем познакомиться. Это дорогого стоит, и говорит о том, что наши традиционные русские ценности сохранились. И наши люди готовы друг друга поддерживать и в беде, и в радости.

О пожаре хозяева рассказывают и совсем удивительные истории. Например, о том, как плавился и рассыпался хрусталь в серванте, а простые пластиковые бутылки со святой водой остались в неприкосновенности. Как, несмотря на огонь, сохранили белизну детские вещи, в которых крестили детей.

Есть и еще одна история – о домре.

– Нам когда-то детский врач сказал: у вашей девочки длинные пальцы, она будет музыкальной, – рассказала Ольга Евгеньевна. – Мы поначалу хотели ее отдать в художественную школу, она рисует очень хорошо. Но потом появилась домра, и ей очень понравилось. Она настолько увлеклась, что стала делать большие успехи, даже перескочила класс в музыкальной школе.

Многие медали, награды с конкурсов огонь уничтожил, обуглились грамоты.

Домра хранилась в футляре в гардеробе. Огонь уничтожил футляр, а сам музыкальный инструмент не тронул.

Потому что жизнь, даже после самых больших трагедий, должна продолжаться.



