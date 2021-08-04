Для тульских молодожёнов проведут тренинги по основам семейной жизни

Готовность к браку во многом определяет его успех. Согласно современным исследованиям, вступая в брак, многие молодые люди оказываются не готовыми к супружеству.

В Тульской области на базе органов ЗАГС специалисты ГУ ТО «Областной центр социальной помощи семье и детям» проводят тренинги «Готов к семейной жизни».

Их цель – формирование у будущих супругов установок на взаимодействие в семейных отношениях. В мини-лекции жених и невеста познакомятся с основой построения психологически здоровых семейных отношений, узнают, к чему стоит быть готовыми, а также смогут получить ответы на имеющиеся вопросы.

Для эффективности практической части количество участников ограничено – не более 16 человек. Рекомендуется участвовать парами, но допускается возможность участия одного представителя от пары, если нет возможности прийти вдвоем. Полученные знания помогут молодоженам создать крепкую и дружную семью. Расписание тренингов на август выглядит так:

25 августа – г. Тула, ул. Советская, 47, телефон: 24-98-82,

27 августа – г. Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4, телефон: 8(48746)5-45-52,

28 августа – г. Богородицк, ул. Коммунаров, 61, телефоны: 8(48761)2-15-51, 2-25-01,

28 августа – г. Киреевск, ул. Толстого, 30, телефон: 8(48754) 6-25-61,

28 августа – г. Щекино, ул. Советская, 26, телефон: 8(48751) 5-43-44.