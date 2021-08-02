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Туляки начали получать выплаты на детей-школьников

Туляки начали получать выплаты на детей-школьников

Пенсионный фонд начал выплачивать единовременную выплату на детей школьного возраста уже со 2 августа, на две недели ранее предполагаемого срока.

Это сделано, чтобы у семей была возможность не спеша подготовиться к новому учебному году.

В Тульской области 2 августа выплату в размере 10 тысяч рублей получили около 155 тысяч детей школьного возраста.

Напоминаем, единовременная выплата предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполнится не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не ранее 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Кроме того, выплата полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают учиться в школе. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Выплата предоставляется на каждого ребенка указанного возраста.

Подать заявление на единовременную выплату можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда до 1 ноября 2021 года.

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