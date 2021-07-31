В Белеве открыли бюст Александра II

Торжественное открытие состоялось 31 июля. Его установили рядом с Белевским краеведческим музеем.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что сегодня малому историческому городу Белеву уделяется огромное внимание со стороны как региональной власти и лично Губернатора Алексея Дюмина, так и различных общественных организаций. Мероприятия по возрождению исторического ядра города вошли в программу социально-экономического развития Тульской области до 2026 года.

«Белев входит в важный федеральный проект — «Императорские маршруты России». Уверена, что это даст большой импульс его развитию как культурного и исторического центра», — подчеркнула Татьяна Рыбкина.

Напомним, что Тульская область стала 22-м регионом, присоединившимся к проекту. Участие в нем позволит области получить дополнительные инструменты поддержки в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Идея установить бюст императора Александра II принадлежала Белевскому художественно-краеведческому музею им. П.В. Жуковского и Общественному совету Белевского района. Поддержку в реализации проекта оказал президент некоммерческого фонда «Наследие», кандидат исторических наук Леонид Решетников.