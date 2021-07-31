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В Оку – прибавление семейства: 5 000 мальков стерляди

В Оку – прибавление семейства: 5 000 мальков стерляди

В Алексине выпустили в Оку пять тысяч мальков стерляди – рыбы, которая когда-то была одним из символов этой реки.

С течением времени увидеть стерлядь здесь стало невероятной редкостью, она практически исчезла. Теперь сотрудники рыбного цеха Алексинского химкомбината делают все, чтобы восполнить нанесенный когда-то деятельностью человека урон экологии.

Выпустить мальков в реку – завершающий этап огромной работы, которую ведут селекционеры рыбного цеха, организованного на предприятии 26 лет назад. А до этого нужен кропотливый ежедневный труд специалистов. Даже получить первую партию мальков именно окской стерляди было непросто – пойди ее найди. Когда начали селекционную работу, в первых партиях выломленной рыбы вообще преобладали самцы. А задача стояла разводить не привозную рыбу, а свою, окскую.

Экскурсия по рыбному цеху – ни с чем не сравнимое удовольствие. Сегодня здесь выращивают все виды осетровых, в том числе редкие, которых в России в живой природе уже не встретить. Это действительно необычное ощущение, когда рядом с тобой проплывает огромный, длиной в рост человека осетр, находящийся буквально на расстоянии вытянутой руки.

За время своей деятельности цех выпустил в Оку уже более одиннадцати миллионов мальков. Стерлядь по закону ловить нельзя, она занесена в Красную книгу Тульской области. И уже есть итог кропотливой работы – стерлядь в Оке не такой уж редкий гость. Мальков осетровых в Оку выпускают во многих соседних областях. Но в Тульской области – только Алексинским химкомбинатом и в Суворове. Правда, после того, как образовался рыбный цех на химкомбинате, в округе сразу возникло несколько рыбоводческих хозяйств. Прежде не было ни одного.

Сейчас – самое время для выпуска мальков. До того, как вода начнет охлаждаться, пройдет не менее полутора месяцев, рыба успеет приспособиться к зимовке, нагулять биомассу. Зимовка для нее – это ведь тоже испытание. А вообще это настоящий обряд. Большие целлофановые пакеты с водой были заготовлены еще на предприятии. После того, как у кромки реки пакет вскрывали, его аккуратно переливали в пластиковый таз, и уже из него отправляли мальков на волю. Мальки после перевозки пребывали в  состоянии небольшого стресса, поэтому первое время в новой для себя среде робко жались у берега, и только потом уплывали в большую жизнь.

В этой приятной процедуре приняли участие депутаты Тульской областной Думы – участники семинара-совещания, организованного на химкомбинате, а также уполномоченный губернатора Надежда Школкина.

– Это замечательное мероприятие, – поделилась своими эмоциями депутат областной Думы, директор музея-заповедника Ясная Поляна Екатерина Толстая. – Вы знаете, что Ясная Поляна тоже огромное значение придает экологии. Мы постоянно мониторим состояние окружающей среды, атмосферы. В Большом пруду у нас также живет рыба – это и карась, и толстолобик, и белый амур. Но сегодняшняя акция добавила позитивного настроения. Когда выпускаешь в жизнь такие маленькие существа, это не может не радовать.

На воле стерлядки вырастут в достаточно больших рыб. Известный натуралист Леонид Сабанеев рассказывает в своих книжках о стерляди весом в 32 килограмма. Кто-то из участников акции видел окскую стерлядь в 14 килограмм. Но вообще-то по речным меркам и трехкилограммовая стерлядь – вполне себе гигант.

В сегодняшней Оке рыбы достаточно много. Здесь плавают почти все популярные подводные обитатели – судак, язь, щука, лещ, сом, плотва, даже чухонь. Всего около сорока видов. Рассказывают, что неподалеку от этих мест выловили сомика в семь килограмм – вполне себе матерый хищник. Вытащить такого – память на всю жизнь. Но когда речь заходит о рыбе, почти каждый из нас, даже не заядлый рыбак, может припомнить какую-нибудь интересую историю о рыбалке. А уж в Алексине, который стоит на Оке, рыбалку просто обожают.

– Особенно хотелось бы сказать о вкладе предприятия такой акцией в живую природу. Оно не только потребляет для своих нужд воду из Оки, но и поддерживает сохранение экологии. Да и просто по-человечески такая акция – здорово, – считает председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев. – Но я хотел бы напомнить о том, что экология – это забота и каждого из нас. Поэтому хотел бы попросить, чтобы, отдыхая на природе, мы не забывали убирать за собой мусор. И когда через некоторое время сюда вернулись, было бы приятно увидеть чистые лесные поляны, чистые берега реки. Каким мы передадим наш край детям и внукам, таким он и будет.

 

 

 

 

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