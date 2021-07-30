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На пересечении улиц Ф. Энгельса и Каминского в Туле отключат светофор. А потом и вовсе уберут

На пересечении улиц Ф. Энгельса и Каминского в Туле отключат светофор. А потом и вовсе уберут

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи с проведением работ по замене трамвайных путей на ул. Кауля и на ул. Советской, планируемым увеличением количества рейсов трамвайных маршрутов по ул. Ф. Энгельса, с учетом ее существующей пропускной способности, с 31 июля светофорный объект на пересечении улиц Ф. Энгельса и Каминского будет переведен в режим желтого мигания.

В дальнейшем на основании полученных данных об интенсивности движения с учетом работы светофорного объекта в режиме желтого мигания планируется выполнить работы по демонтажу указанного объекта.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству просит жителей города учесть данную информацию при планировании своих поездок, при этом необходимо обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:45 +2
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