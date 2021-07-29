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Клиенты «Пятёрочки Доставки» предпочитают бананы и заботятся о кошках

Клиенты «Пятёрочки Доставки» предпочитают бананы и заботятся о кошках

Итоги двух лет работы «Пятёрочки Доставки» в цифрах и фактах.

Торговая сеть «Пятёрочка» за два года с момента запуска собственной экспресс-доставки продуктов выполнила порядка 9 миллионов заказов суммарным весом более 92 тыс. тонн. За всё время курьеры сервиса проделали путь почти в 17 миллионов километров, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями.

В топе самых популярных продуктов доставки — овощи и фрукты. Лидируют в заказах бананы: за последние два года их заказывали более 2 миллионов раз. Лук репчатый присутствовал в каждом восьмом заказе, а общий вес заказов картофеля превысил 2 тысячи тонн. Доля товаров из категории «фреш» в «Пятёрочке Доставке» уже составляет порядка 62%.

Самым популярным продуктом собственной торговой марки у клиентов сервиса оказались яйца куриные «Красная цена»: их заказывали по меньшей мере 550 тысяч раз, а общее количество доставленных упаковок превысило 780 тысяч.

Кроме того, клиенты заботились и о своих домашних питомцах.

За всё время был доставлено более 1,6 млн заказов кормов и лакомств для кошек и более 109 тысяч — для собак.

В топе непродовольственных товаров в доставке — наполнитель для кошачьих туалетов (порядка 130 тысяч упаковок) и спички (32 тыс. заказов).

«"Пятёрочка Доставка” продолжает развиваться и совершенствоваться. За два года из небольшого пилота в Москве мы выросли в сервис, которым регулярно пользуются свыше 300 тыс. клиентов. Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающих даже в небольших городах. Сегодня им уже не нужно тратить время на походы в магазин, всё самое необходимое, свежее и вкусное мы привозим прямо до двери. На данный момент мы выполняем около 25 тысяч заказов в день, а количество установок мобильного приложения „Пятёрочка Доставка“ превысило 4,5 млн», — отметил директор сервиса «Пятёрочка Доставка» Илья Салтанов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране для льготных категорий граждан (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями) вновь был введен специальный промокод ZABOTA для бесплатной доставки.

Сейчас сервис работает в 23 городах на базе 780 магазинов и 13 дарксторов. С 2020 года «Пятёрочка» также доставляет продукты на дом и в небольших городах: Дзержинске в Нижегородской области и Зеленодольске в Республике Татарстан.

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