Тульские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

«Большая перемена» — масштабный конкурс для школьников и студентов в России. На него было подано 1,2 млн заявок. Участники сначала прошли онлайн-этап, во время которого выполнили задания на креативность, логику.

В итоге в финал прошли 660 школьников. Этот этап проходил в детском центре «Артек» в Крыму.

В финале «Большой перемены» для обучающихся 5−7 классов Тульскую область представляли шесть ребят:

Валерия Бормотова, лицей № 2 имени Б. А. Слободскова ,

, Диана Фатькина, лицей № 2,

Екатерина Рябова, ЦО № 22, лицей искусств,

Андрей Филиппов, ЦО № 8,

Алина Ильина, МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»,

Кира Савилова, ЦО гимназия № 1.