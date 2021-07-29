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Тульские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Тульские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Выиграли три ученицы.

«Большая перемена» — масштабный конкурс для школьников и студентов в России. На него было подано 1,2 млн заявок. Участники сначала прошли онлайн-этап, во время которого выполнили задания на креативность, логику.

В итоге в финал прошли 660 школьников. Этот этап проходил в детском центре «Артек» в Крыму.

В финале «Большой перемены» для обучающихся 5−7 классов Тульскую область представляли шесть ребят:

  • Валерия Бормотова, лицей № 2 имени Б. А. Слободскова,
  • Диана Фатькина, лицей № 2,
  • Екатерина Рябова, ЦО № 22, лицей искусств,
  • Андрей Филиппов, ЦО № 8,
  • Алина Ильина, МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»,
  • Кира Савилова, ЦО гимназия № 1.
В итоге победителями стали три тульских школьницы — Диана Фатькина, Алина Ильина и Кира Савилова.
 
Главной наградой для ребят станет образовательное путешествие по маршруту «Москва — Владивосток». Участников путешествия ждет насыщенная культурная и образовательная программа в 12 регионах России, экскурсии по главным достопримечательностям страны и ключевым стратегическим объектам, таким как космодром «Восточный», ансамбль Нижегородского кремля, небоскреб «Высоцкий», крупнейший в России океанариум и многое другое.

 

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