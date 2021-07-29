В Щекинском районе почти за 100 млн рублей продают ФОК

ФОК в селе Пришня Щекинского района выставлен на продажу на «Авито» за 90 996 100 рублей. Комплекс 1999 года постройки принадлежит «Газпрому». Спустя 20 лет его закрыли — ФОК не окупал себя, и здания законсервировали.

В комплексе было предусмотрено всё для занятия такими видами спорта, как волейбол, теннис, футбол, баскетбол. Есть бассейн и тренажерный зал. В здании установлено оборудование по водоподготовке, вентиляционное оборудование.