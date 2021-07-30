Буферные зоны защитят тульских свиней от африканской чумы

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Тульские предприниматели приветствуют решение властей о создании буферных зон вокруг предприятий с III и IV компартментом защиты от африканской чумы свиней.

Такое решение было принято вчера на совещании по вопросам недопущения заболеваний животных в регионе.

Вчера на совещании, на котором присутствовали заместитель руководителя Россельхознадзора, главный государственный ветеринарный инспектор России Константин Савенков, министр сельского хозяйства региона Алексей Степин, председатель регионального комитета по ветеринарии Сергей Кожевников и представители региональных сельхозпредприятий, обсуждались меры по защите свиноводческих хозяйств области от одного из самых губительных заболеваний — африканской чумы свиней. Одно из самых важных решений — создание буферных зон вокруг свиноводческих хозяйств с III и IV компартментом защиты от АЧС.

«Во время эпидемии самое главное — не допустить распространение инфекции. Сейчас основную опасность для свиноводческой индустрии области представляют свиньи, выращиваемые в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), владельцы которых не в состоянии обеспечить безопасное содержание животных. Одна зараженная африканской чумой свинья может привести к необходимости уничтожения всего свиного поголовья как в самом очаге, так и в 20-километровой зоне от него, поэтому мы приветствуем решение властей области о буферизации хозяйств с высоким уровнем защиты от эпизоотии», — говорит генеральный директор Племенного Хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская.

Несмотря на то, что вступившие с 1 марта новые ветеринарные правила Минсельхоза ужесточили требования к владельцам хозяйств, занимающихся свиноводством, но далеко не все частники обеспечивают их выполнение. Необходимость создания для свиней специализированных помещений, без выпаса и возможности доступа к животным других видов, приводит к дополнительным расходам.

«Выявление таких «фермеров» и изъятие у них животных с выплатой компенсации из резервного фонда правительства региона, предназначенного для борьбы с эпидемией, возможно лишь по решению властей», — добавила Кристина Романовская.

В 2014 году во время эпидемии африканской чумы в Тульской области было уничтожено 70% поголовья. При этом «Лазаревское» потеряло 100% свиней (более 57 тыс. животных), ущерб ПХ превысил 370 млн рублей, а на восстановление свиноводческого комплекса потребовалось три года. Но именно после этого на предприятии были внедрены беспрецедентные для региона меры эпидемиологической безопасности, а в 2017 году племенное хозяйство получило заключение о высшем, IV уровне компартмента. Комплекс защитных мер начинается с ежедневного ветеринарного контроля и заканчивается блок-постами на въезде с обязательной дезинфекцией людей и транспортных средств, а также соответствующей организацией питания сотрудников и кормления животных. В создание системы защиты было инвестировано 77 млн руб.

Напомним, о том, что африканская чума свиней проникла в регион, стало известно 21 июля: очаг АЧС выявлен в Белевском районе Тульской области. Тульские власти немедленно предприняли все необходимые меры по его локализации и ликвидации. Председатель правительства Тульской области подписал постановление об организации и проведении изъятия животных или продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней. В список попали деревни Борисовка, Зайцево, Николаевка, Петрищево, Коптево, Михнево, поселки Верхние и Новые Дольцы, Зубково, Кочерово, Борково, Жуковские Выселки, Луна, Совхозный, Марьинский и село Ментелово. А организовать работу по бескровному убою животных с последующим уничтожением трупов путем сжигания поручено комитету ветеринарии Тульской области.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 26 июля в России был выявлен 61 активная вспышка АЧС, из которых 41 — в популяции домашних свиней, а всего с начала года — 89 очагов. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Ярославской и Калужской областях, а также в Приморском крае.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

Справка о соответствии ПХ «Лазаревское» IV уровне компартмента внесена в автоматизированную информационную систему «Цербер», размещенную на официальном сайте Россельхознадзора (№ в реестре RU-071/HL03626 и RU-071/SL41781).

В составе предприятия — свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней — 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 29 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Тула на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (пр. Ленина, 85).