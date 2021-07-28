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В 2022 году в Туле продолжат подводить газ к жилым домам
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В 2022 году в Туле продолжат подводить газ к жилым домам

В администрации города прошло заседание штаба по газификации домовладений в газифицированных населенных пунктах.

Глава администрации Дмитрий Миляев напомнил, что Президент Владимир Путин поручил провести в стране работу по подведению голубого топлива к домовладениям, которые расположены в газифицированных населенных пунктах.

Одна из главных задач – актуализация списков таких домов, расположенных, прежде всего, в Большой Туле. Эта работа уже ведётся и будет завершена до 2 августа.

Гендиректор «Тулагоргаза» Василий Большов рассказал, что догазификацию планируют провести в течение 2022 года. Согласно программе, предполагается бесплатное подведение газа до земельного участка, а работы на территории домовладения будут выполняться за счет собственников.

Дмитрий Миляев поручил выстроить слаженное взаимодействие всех органов власти и газоснабжающих организаций, чтобы программа была выполнена в полном объеме и в срок.

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