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Какие дома Тулы останутся без электричества 29 июля

Какие дома Тулы останутся без электричества 29 июля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 18 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Кауля, 45-а, 45 к. 4, 45-г, 45-б, 45, 45 к. 2, 45-в,
  • ул. Перекопская, 2, 2-а, 1,
  • Торховский пр-д, 2
  • ул. Кирова, 173-б,
  • 25-й пр-д, 10, 12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23
  • ул. Оружейная, 28-а, 30-а
  • ул. 9 мая, 16 к. 3,
  • ул. Болдина 112 б, 118,
  • Мясново: Ханинский пр-д, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4,
  • ул. 1-я Прокатная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-а, 19, 21,
  • ул. 2-я Прокатная 15-25,
  • ул. 3-я Прокатная 3-21-а,
  • ул. Поперечная,
  • п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а,
  • ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • п. Трудовой, 51, 85-114.
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