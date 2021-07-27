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Экс-игрок ХК «Академия Михайлова» задрафтован клубом НХЛ
Фото ХК "Академия Михайлова".

Экс-игрок ХК «Академия Михайлова» задрафтован клубом НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Евгений Кашников, который в сезоне-2020/2021 выступал за тульскую «Академию Михайлова», задрафтован клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Эта команда из Калифорнии, финалист Кубка Стенли сезона-2015/2016.

Напомним, Кашников перешел в «Академию Михайлова» в ноябре 2020 года. За туляков он провел 22 матча в МХЛ, в которых набрал 10 очков и стал вторым по результативности защитником команды. Кроме того, Кашников стал первым хоккеистом «Академии Михайлова», который признавался игроком дня в МХЛ.

Всего в 2021 году клубами НХЛ было задрафтовано 29 россиян. Это лучший показатель за 18 лет.

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