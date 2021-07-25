В Тульской области отметили День Военно-морского флота

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Торжественное мероприятие состоялось 25 июля в музее командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева в Заокском районе.

Участников приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

- Российский Военно-Морской Флот имеет славную и богатую историю, которая давно стала национальным достоянием России. На всех этапах истории российские военные моряки проявляли героизм, самоотверженность в морской службе, любовь к Родине, успешно решали боевые задачи, поддерживали боевую способность флота и своими доблестными делами творили морскую славу России. И каждый раз в этот день мы, туляки, чувствуем особую причастность к славной истории Военно-Морского Флота России, отмечая этот праздник в знаковом месте, связанном с именем нашего легендарного земляка адмирала Всеволода Руднева, — отметила Татьяна Рыбкина.

Гости праздника смогли принять участие в открытии книжной выставки «Во славу российского флота!», экскурсиях, мастер-классах по вязанию морских узлов, игровой программе «Морские забавы» и др.