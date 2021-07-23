В центре Тулы временно ограничат движение трамваев

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна на участке проспекта Ленина, где расположены трамвайные пути.

Движение трамваев ограничат с 24 по 28 июля на участке от дома № 149 до дома № 157 по проспекту Ленина.

На время проведения работ движение трамваев маршрутов № 12, 13 и 14 будет производиться по измененной схеме: