В центре Тулы временно ограничат движение трамваев
Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.
Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна на участке проспекта Ленина, где расположены трамвайные пути.
Движение трамваев ограничат с 24 по 28 июля на участке от дома № 149 до дома № 157 по проспекту Ленина.
На время проведения работ движение трамваев маршрутов № 12, 13 и 14 будет производиться по измененной схеме:
|
№
|
Название маршрута
|
Количество трамваев
|
Схема движения
|
Рабочие дни
|
Выходные дни
|
12
|
пос. Менделеевский – ул. Штыковая
|
5
|
4
|
Московский вокзал – ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.
|
5
|
4
|
ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал.
|
13
|
пос. Менделеевский – ст. "Металлург"
|
5
|
5
|
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов.
|
5
|
4
|
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов.
|
14
|
пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика
|
10
|
6
|
Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский мост – ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская.