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В центре Тулы временно ограничат движение трамваев
Фото из архива Myslo.

В центре Тулы временно ограничат движение трамваев

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна на участке проспекта Ленина, где расположены трамвайные пути.

Движение трамваев ограничат с 24 по 28 июля на участке от дома № 149 до дома № 157 по проспекту Ленина.

На время проведения работ движение трамваев маршрутов № 12, 13 и 14 будет производиться по измененной схеме:

Название маршрута

Количество трамваев

Схема движения

Рабочие дни

Выходные дни

12

пос. Менделеевский – ул. Штыковая

5

4

Московский вокзал – ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.

5

4

ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал.

13

пос. Менделеевский – ст. "Металлург"

5

5

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов.

5

4

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов.

14

пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика

10

6

Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский мост – ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская.

 

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