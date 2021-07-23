Как изменится поликлиника Тульской городской больницы №9: репортаж Myslo

Перепланировка позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для медперсонала.

В поликлинике №1 Тульской городской больницы №9 в Новомедвенском проезде, 2 стартовал капитальный ремонт. У медучреждения два связанных между собой здания, в них уже ведутся масштабные работы.

Рабочие ломают старые стены, объединяют тесные кабинеты в большую клинико-диагностическую лабораторию, бывший кинозал переоборудуют в центр лучевой диагностики, а также расширяют коридоры для удобства пациентов. Дело в том, что поликлиника, обслуживающая больше 18 000 человек, с 1993 года находится в здании бывшей воинской части, помещения которого изначально не были предназначены для оказания медицинской помощи, из-за чего сотрудники и посетители испытывали неудобства.

Заведующий поликлиникой №1 городской больницы №9 Денис Тумаков:

Денис Тумаков – Это первый капитальный ремонт в здании, и мы все его очень ждали. Было несколько важных недостатков: небольшие кабинеты, узкие коридоры, в которых пациентам некомфортно было ожидать прием, и сложности с горячим водоснабжением. Чтобы решить последнюю проблему, приходилось устанавливать бойлеры в кабинетах, что было неудобно и затратно. Благодаря ремонту поликлиника станет современной: врачи получат удобные условия для работы, а пациенты – комфортную среду для получения медицинской помощи. Кабинеты и коридоры будут расширены, появится просторная зона ожидания приема врачей. Также поликлиника задействует помещения, которые раньше могли выполнять только техническую функцию. Например, на месте действовавшего в стройотряде кинотеатра долгие годы был склад. Сейчас здесь оборудуют большой кабинет лучевой диагностики. Также будут разделены потоки пациентов с температурой и тех, кто пришел на прием к узким специалистам и терапевтам.

В поликлинике появятся отдельный инфекционный блок, помещение клинико-диагностической лаборатории, комната отдыха, отдельная раздевалка и комната для приема пищи медперсоналом.

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дмитрий Кохась:

Дмитрий Кохась – Проект разработан с учетом пожеланий медицинских сотрудников и, конечно, с соблюдением требований всех действующих санитарных норм. Помимо перепланировки есть ряд существенных работ, которые избавят персонал и пациентов от неудобств. Будут заменены кровля и все коммуникации. Проблема с горячей водой решится установкой большого бойлера, который сможет обеспечивать всю поликлинику. Это удобно и менее энергозатратно.

Сейчас в поликлинике ведутся демонтажные работы, в некоторых помещениях началась отделка. Ремонт планируют завершить осенью. После этого будет производиться закупка мебели и оборудования.

Городская больница №9 – не единственное медучреждение, которое отремонтируют в Тульской области в этом году. Реализацию региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в январе этого года, 23 июля обсудили губернатор Алексей Дюмин и заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

Глава региона отметил, что, несмотря на напряженную эпидобстановку в регионе, важно не снижать объемы оказания плановой медицинской помощи и продолжать начатую ранее модернизацию первичного звена здравоохранения.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Правительство России выделило региону 7,5 млрд рублей. Основные направления работы – установка модульных конструкций, капремонт медучреждений, оснащение их оборудованием и транспортом. Жители рассчитывают на повышение качества и доступности медицинской помощи, комфортные условия в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах.

Министр здравоохранения Дмитрий Марков:

Дмитрий Марков – На сегодняшний день в рамках программы модернизации завершен капитальный ремонт шести объектов (пяти ФАПов и амбулатории). Всего планируется капитально отремонтировать 20 объектов, установить 32 модульных ФАПа и одну амбулаторию. Началась установка восьми объектов. Кроме того, заключены контракты на поставку 110 единиц медицинского оборудования, всего планируется закупить 121 единицу. Большая часть уже пришла в регион. Общая сумма контрактов – свыше 500 млн рублей. В медучреждения поступили 60 автомобилей, которые уже используются. До 15 сентября планируется передать еще 116 машин.

Алексей Дюмин обратил внимание Дмитрия Маркова, что необходимо держать на личном контроле качество работы подрядчиков и соблюдение сроков установки модульных конструкций.

По словам заместителя председателя правительства, есть отставание от графика. В этом году в программу модернизации вошли 14 государственных учреждений здравоохранения, планируется провести ремонтные работы на 20 объектах. Заключено 19 контрактов, по одному объекту (ГУЗ «Щекинская РБ») аукцион не состоялся. Ведется подготовка документов для повторного размещения.

По нескольким объектам выявлена низкая динамика выполнения работ. Среди них поликлиника ТОКБ №2 (Тула, ул. Демьянова, 22). Подрядная организация – ООО «Интекостройсервис». Срок окончания работ по контракту – 30 сентября. Сейчас строительная готовность составляет 20%. Дмитрий Марков сообщил, что лично выезжал на площадку, подрядчику установлены новые графики, объект находится на ежедневном контроле.

ООО «Интекостройсервис» также ремонтирует женскую консультацию ГБ №3 г. Тулы (пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 26). Срок окончания работ – 11 сентября. На данный момент строительная готовность – 40%. Подрядчику установлены сроки устранения замечаний и сокращения отставания. Объект также находится на особом контроле.

Работы по капитальному ремонту кровли поликлиники Ясногорской районной больницы выполнены в полном объеме. В ходе работ на фасаде выявлены конструктивные нарушения, которые будут устранены в течение нескольких месяцев.

Губернатор подчеркнул, что все выявленные отставания по капитальному ремонту должны быть ликвидированы.

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Маркову держать на личном контроле исполнение контракта по восьми ФАПам и принимать соответствующие решения в случае снижения темпов работ подрядчиком (вплоть до замены подрядчика). А по оставшимся 24 ФАПам – не затягивать с объявлением закупочных процедур, чтобы успеть в срок.