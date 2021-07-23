В Ясной Поляне пора сенокоса

В Ясной Поляне всегда ценили период сенокоса. Любил его и сам Лев Николаевич. Настолько, что даже посвятил ему несколько глав в романе «Анна Каренина».

Покос в «Анне Карениной» происходит в имении Левина Покровском. Однако не нужно быть слишком дотошным читателем, чтобы обнаружить в этом описании черты Ясной Поляны. Толстой писал эти строки невероятно давно, но они заражают энергией, любовью к крестьянскому труду и сейчас. Опять же пишет, вроде, о Левине, а на самом деле – о себе. И немножко о нас. Читателю ведь всякий раз тоже хочется присоединиться к тем людям, которые с таким вкусом и удовольствием работают на июльской жаре.

«Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее… Кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином…

Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно.

…В самый жар косьба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе; и чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрою густою травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина. — Ну-ка, кваску моего...».

Каждый год Лев Николаевич организовывал артель для уборки сена. В нее входили несколько стариков-крестьян и сыновья. Случалось, что к этой работе привлекали и гостей – их в Ясной Поляне всегда было предостаточно. Дочери и Софья Николаевна помогали на уборке. «Я теперь вот уже 6-й день кошу траву с мужиками по целым дням, и не могу вам описать, не удовольствие, но счастье, которое я при этом испытываю».

Время бежит вперед. Процесс покоса давно автоматизирован. Хотя, как рассказывает директор «Ясной Поляны» Екатерина Толстая, в музее есть сотрудник из старой гвардии – Александр Чинцов, который по-прежнему предпочитает старую добрую косу, не признает современного автоматизированного процесса.

– Раньше в музее вообще было принято, чтобы летом все научные сотрудники, экскурсоводы выходили на сенокос – говорит Екатерина Александровна. – Когда мы только начинали здесь свою работу, Владимир Ильич тоже рано утром выходил с мужчинами на покос. Как и его предок, он очень любит эту работу, любит лошадей. Потом мы к ним приходили, приносили молоко. Получалась такая идиллическая сельская картинка.

Из всех этих описаний ясно, что покос в Ясной Поляне – не просто часть сельскохозяйственных работ, это ритуал. В какой-то степени и элемент доверия. Не зря в покосе участвуют те, кто оказывает помощь усадьбе и в ее повседневной деятельности. В этот раз это были волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и депутат Государственной Думы Виктор Дзюба. Для него это действительно особая работа. Ведь с ней связаны и воспоминания детства.

Виктор Дзюба учился в Яснополянской школе. А жил, да и сейчас живет, сравнительно недалеко – в родительском доме на окраине Косой Горы. Вспоминает, как утром, чтобы не опоздать, ехал сюда на 114-м автобусе, а назад чаще всего шел пешком. За счет денег, сэкономленных на билете, можно было купить пирожок или мороженое. Девяностые – время, когда все жили очень сдержанно в своих тратах.

– Яснополянские ребята вообще особенные, – с улыбкой говорит Виктор Викторович. – Мы же в хорошем смысле деревенские здесь, к труду приучены. Почти в каждом доме раньше была корова, коза, поросята. Участки давались большие, сажали картофель, морковь, капусту. Работы никто не боялся.

А еще он вспоминает, как каждый год вместе с одноклассниками ходил на экскурсию в Ясную Поляну. И всякий раз, по мере взросления, восприятие увиденного было другое.

– Когда приходишь сюда сейчас, уже взрослым человеком, конечно есть ностальгия по детству. Но в то же время особенно понимаешь, насколько это мощное по энергетике место. Я люблю в общении вспоминать цитаты Толстого. Одна из любимых моих цитат: не верьте словам своим и чужим, верьте делам своим и чужим. Это очень важный принцип. Сказать ведь можно что угодно. Но твои слова всегда должны быть подкреплены делом.

В этом году сенокос в Ясной Поляне удался. Повезло с погодой – лето было сухим и жарким, без дождей.

– Поэтому если обычно удавалось заготавливать около семидесяти тонн сена, которое идет на корм яснополянским лошадям, в этом году получится около девяноста тонн, – говорит Екатерина Толстая. – Спасибо всем нашим помощникам.