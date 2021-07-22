В Тульской области введен особый противопожарный режим
Ограничен въезд в леса, запрещено разводить костры и сжигать мусор.
С 22 июля в Тульской области в связи с резким повышением температуры объявлен особый противопожарный режим.
Для предотвращения возникновения крупных природных или техногенных пожаров на время его действия вводится ряд ограничений. Будет ограничен въезд в леса. Также запрещается поджигание сухой травы, разведение костров и сжигание мусора.
Главам администраций муниципалитетов поручено перевести силы, привлекаемые к тушению пожаров, в режим повышенной готовности.
Соответствующие поручения даны министерству природных ресурсов и экологии и министерству сельского хозяйства региона.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: во время действия особого противопожарного режима штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности будут увеличены вдвое.