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В Тульской области введен особый противопожарный режим

В Тульской области введен особый противопожарный режим

Ограничен въезд в леса, запрещено разводить костры и сжигать мусор.

С 22 июля в Тульской области в связи с резким повышением температуры объявлен особый противопожарный режим.

Для предотвращения возникновения крупных природных или техногенных пожаров на время его действия вводится ряд ограничений. Будет ограничен въезд в леса. Также запрещается поджигание сухой травы, разведение костров и сжигание мусора.

Главам администраций муниципалитетов поручено перевести силы, привлекаемые к тушению пожаров, в режим повышенной готовности.

Соответствующие поручения даны министерству природных ресурсов и экологии и министерству сельского хозяйства региона.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: во время действия особого противопожарного режима штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности будут увеличены вдвое.

 
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