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В Тульской областной научной библиотеке 27 июля откроется Виртуальный концертный зал

В Тульской областной научной библиотеке 27 июля откроется Виртуальный концертный зал

На него из средств федерального бюджета был выделен 1 млн рублей.

Создание виртуального концертного зала в Тульской областной научной библиотеке стало возможным благодаря победе регионального библиотечно-информационного комплекса в конкурсе, который проводился в рамках Национального проекта «Культура». Из средств федерального бюджета был выделен 1 млн рублей.
 
Зал теперь оснащен высокопрофессиональной современной техникой, которая позволяет сохранять чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия в зрительном зале.
 
Виртуальный концертный зал будет работать по нескольким программам: для детей, семейный просмотр, тифлоконцерты, музыкальные театральные постановки, спектакли и концерты ведущих мировых и отечественных исполнителей, сольные выступления.
 
Торжественное открытие Виртуального концертного зала в Тульской областной научной библиотеке состоится 27 июля в 14.00. В программе — выставка, лекция и демонстрация фильма-балета «Кармен-сюита» (Большой театр, историческая сцена, в главной роли — Майя Плисецкая.).
 
На август запланировано пять трансляций:
 
  • 3 августа, 18.00. Юбилейный концерт Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева «Моисеевцам — 80» (Московская филармония, зал им. П. И. Чайковского).
  • 10 августа, 18.00. Спектакль Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке «Своя семья, или Замужняя невеста».
  • 17 августа, 18.00. Концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра (Московская филармония, зал им. П. И. Чайковского).
  • 24 августа, 18.00. «Золотая коллекция» Росгосцирка — легендарные номера, ставшие победителями и лауреатами международных фестивалей циркового искусства.
  • 31 августа, 18.00. Спектакль Московского театра Ленком «Юнона и Авось».
 

Виртуальный концертный зал — социальный проект Министерства культуры РФ, призванный создавать в стране единое культурно-музыкальное пространство, расширять аудиторию любителей классического искусства.

Он делает доступными во всех регионах России лучшие спектакли и концерты российских коллективов и солистов в режиме онлайн.
 

 

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