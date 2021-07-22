В Тульской областной научной библиотеке 27 июля откроется Виртуальный концертный зал
На него из средств федерального бюджета был выделен 1 млн рублей.
Создание виртуального концертного зала в Тульской областной научной библиотеке стало возможным благодаря победе регионального библиотечно-информационного комплекса в конкурсе, который проводился в рамках Национального проекта «Культура». Из средств федерального бюджета был выделен 1 млн рублей.
Зал теперь оснащен высокопрофессиональной современной техникой, которая позволяет сохранять чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия в зрительном зале.
Виртуальный концертный зал будет работать по нескольким программам: для детей, семейный просмотр, тифлоконцерты, музыкальные театральные постановки, спектакли и концерты ведущих мировых и отечественных исполнителей, сольные выступления.
Торжественное открытие Виртуального концертного зала в Тульской областной научной библиотеке состоится 27 июля в 14.00. В программе — выставка, лекция и демонстрация фильма-балета «Кармен-сюита» (Большой театр, историческая сцена, в главной роли — Майя Плисецкая.).
На август запланировано пять трансляций:
- 3 августа, 18.00. Юбилейный концерт Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева «Моисеевцам — 80» (Московская филармония, зал им. П. И. Чайковского).
- 10 августа, 18.00. Спектакль Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке «Своя семья, или Замужняя невеста».
- 17 августа, 18.00. Концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра (Московская филармония, зал им. П. И. Чайковского).
- 24 августа, 18.00. «Золотая коллекция» Росгосцирка — легендарные номера, ставшие победителями и лауреатами международных фестивалей циркового искусства.
- 31 августа, 18.00. Спектакль Московского театра Ленком «Юнона и Авось».
Виртуальный концертный зал — социальный проект Министерства культуры РФ, призванный создавать в стране единое культурно-музыкальное пространство, расширять аудиторию любителей классического искусства.
Он делает доступными во всех регионах России лучшие спектакли и концерты российских коллективов и солистов в режиме онлайн.
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