Живой факел: у 11-летней тулячки обгорело 50% кожи, срочно требуются деньги на лечение

Фото Сергея Величкина, Русфонд.

11-летней Рите Тертышник из поселка Бегичевский Богородицкого района срочно требуются деньги на лечение. 1 июля с ней произошел жуткий несчастный случай. Девочка вместе с друзьями ставила эксперимент в 30-градусную жару — на раскаленной бетонной плите дети поджигали сахар, спирт и песок. Огонь вспыхнул и перекинулся на Риту.

У девочки обгорело 50% кожи, пострадали глаза и внутренние органы. Риту перевезли на вертолете в Москву и ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщается на сайте Русфонда.

Специалисты ожогового отделения Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского оценили состояние Риты как очень тяжелое. Ей провели две операции — удалили омертвевшие участки кожи, обработали раны, сделали перевязку и комплексную терапию.



Для заживления ран и восстановления кожного покрова Рите требуются специальные перевязочные материалы и лекарственные препараты. Они дорогие и не покрываются из средств ОМС. Девочку воспитывает одна мама, на дорогостоящее лечение у нее нет денег.

Стоимость перевязочных средств и лекарств – 1 541 587 руб. В данный момент собрано 1 069 882 руб. Не хватает 471 705 руб.

Подробная информация о том, как можно помочь девочке, – на сайте Русфонда.