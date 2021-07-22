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В Тульской области в ЕГРН внесено 382 территории объектов культурного наследия
Фото из архива Myslo.

В Тульской области в ЕГРН внесено 382 территории объектов культурного наследия

Специалисты региональной Кадастровой палаты придают этой работе особое значение.

Важная роль в просвещении и приобщении жителей Тульской области к природному и историко-культурному наследию принадлежит этнографическим памятникам. Специалисты Кадастровой палаты придают особое значение защите памятников истории и культуры и своевременно вносят в Единый государственный реестр недвижимости сведения о таких объектах.

Сегодня в ЕГРН содержатся сведения о границах 382 территорий объектов культурного наследия – домов, усадеб, церквей и памятников. В их числе – музеи-заповедники «Ясная Поляна» и «Куликово поле», тургеневский «Бежин луг», братская могила воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, находящаяся в Алексинском районе, и т. д.

В состав территорий таких объектов входят земельные участки, леса, а также водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц. Надлежащий кадастровый учет позволяет разрабатывать культурно-рекреационные маршруты, историко-краеведческие туры, археологические, военно-исторические и историко-биографические программы.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:50 0
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