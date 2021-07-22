Необычный продукт от «Города Мастеров»: в чем секрет содержимого баночек «Мясо & Мясо»

Myslo заинтересовался новинкой и узнал о ней из первых уст.

Стеклянные баночки с надписью «Мясо & Мясо» появились недавно в сети магазинов «Город Мастеров». Ну вот, скептически скажет иной покупатель, ради рекламы дважды написали слово «мясо». И ошибется!

В каждой из этих баночек действительно ассорти из мяса двух животных, причем, кроме говядины, в них мясо диких животных: или лося, или кабана, или оленя, есть даже говядина с косулей...

Тушенка с мясом диких животных – необычное решение, но, как считают многие специалисты, очень полезное. Дичь менее жирна, так как животные в естественной среде обитания ведут активный образ жизни. Дикое мясо богато аминокислотами и витаминами, его часто рекомендуют для диетического питания.

О том, как возникла идея соединить мясо домашних и диких животных, рассказала нам главный технолог Тепло-Огаревского мясокомбината Анна Ситникова:

– Постоянные покупатели нашей продукции наверняка знают, что мы стараемся следить за всеми новинками, которые появляются на рынке. Часто бываем на профессиональных выставках, следим за новыми трендами в производстве продуктов из мяса.

Изделия из мяса диких животных мы «заприметили» давно. Пробовали и колбасы, и паштеты, и тушеное мясо. Поняли, что некоторые продукты из «дичи», как говорится, «на любителя», а вот паштеты и тушенка нам приглянулись. Решили попробовать выпустить подобный продукт.

Известно, что наше предприятие всегда тщательно подходит к производству продукции, мы считаем приоритетом ее полезность и безопасность для здоровья людей. Именно поэтому мы работаем только с натуральным мясом, никогда не используем различных химических добавок, удешевляющих продукт, но, безусловно, влияющих на качество.

Начали действовать: заключили договор с партнерами, у которых есть давние связи по закупке мяса диких животных в охотничьих хозяйствах, имеющих официальные лицензии.

Новый продукт на полках магазинов «Город Мастеров» – результат этого сотрудничества. В ассорти из тушеной говядины с мясом диких животных мы добавили только натуральные специи, никаких искусственных консервантов, усилителей вкуса, красителей и прочей «химии». Продукт получился натуральный и полностью готовый к употреблению.

Все, кто участвовал в дегустации экспериментальной партии нового продукта, остались довольны. Люди отмечали, что новое ассорти по вкусовым качествам превосходит привычные «тушенки» из говядины и свинины.

Думается, что после такого рассказа Анны Ситниковой и вам захочется попробовать этот продукт. Нам, по крайней мере, захотелось. И после дегустации мы обязательно поделимся своими впечатлениями.