На трассе М-4 «Дон» в Тульской области открыли три надземных пешеходных перехода

Фото: Автодор.

Они появились в Воловском и Ефремовском районах.

В Тульской области на трассе М-4 «Дон» вместо трех нерегулируемых переходов в одном уровне возвели надземные пешеходные переходы на 273 км, 288 км и 295 км.

– Теперь тем, кто хочет попасть на другую сторону четырехполосной скоростной автомобильной дороги из сел Александровка, Дворики, Красавка и Большие Плоты, не нужно ждать, когда пройдет поток автомобилей, – они в любое время могут безопасно и беспрепятственно перейти дорогу, — сообщает пресс-служба Автодора.

Для людей с ограниченными возможностями на тротуарах, ведущих к надземным переходам, уложена тактильная плитка, а сами сооружения оборудованы подъемными платформами.

Места для строительства надземных пешеходных переходов выбраны так, чтобы минимизировать риски несчастных случаев и повысить безопасность дорожного движения.