«Мама плакала от ужаса»: тулячка пожаловалась на Ваныкинскую больницу

Фото: https://www.instagram.com/parshina_make_up.

Тулячка Екатерина Паршина пожаловалась на работу Ваныкинской больницы. Гневный пост она написала на своей страничке в Instagram. Екатерина рассказала о проблемах, с которыми столкнулась ее семья. Маму девушки положили в больницу 14 июля.

– В отделении хирургии отсутствует реанимация, все уволились, все смены. Почему?! Вопрос к руководству больницы, города, области. Полный развал! Узнать о состоянии пациента и ходе лечения нереально – никто не отвечает на звонки. Даже личный визит в отделение реанимации не поможет, просто не говорят, и всё.

Пациентов после операции грузчики везут в реанимацию травматологии на ржавом автобусе, мягких носилках, от которых ужасно пахнет. В самом отделении условия, как бы помягче сказать, нечеловеческие. Персонал работает на износ и некоторые превратились в роботов без сострадания и эмоций.

Мама в свои 64 года, проведя там три дня, плакала от ужаса, ее лицо было повреждено – появились раны от трубки, которую резко вырвали из носа, а потом обратно вставили без подготовки, «на живую»! Потому что она просто случайно повернула голову после выхода из наркоза, и трубка выпала с одной стороны. Пить не давали, хотя можно, и вы видите, какая жара! Никто не наказывает сотрудников за жестокое отношение к пациентам, иначе вообще никого не останется. Наступает огромная беда – это безразличие. Система не выдержала новой цифровой реальности, у них инструкция на инструкции, коды, протоколы… А люди – это просто люди.

Екатерина Паршина рассказала, что после всего этого она приняла решение отправить маму на лечение в коммерческий хирургический центр Москвы.

Минздрав Тульской области ответил на эту публикацию так:

– По информации министерства здравоохранения Тульской области, отделение реанимации № 2 временно располагается в хирургическом корпусе Ваныкинской больницы.

В целях недопущения распространения коронавируса посещение больных в отделениях временно запрещено. Ежедневно в 14.00 в посетительской травматологического корпуса врачи встречаются с родственниками пациентов, находящихся на лечении в реанимации, и доводят до них информацию о состоянии больных.



По телефону информация о состоянии здоровья пациентов не разглашается, поскольку составляет врачебную тайну.



Транспортировка пациентов в отделение реанимации осуществляется санитарным транспортом в сопровождении врача и младшего медицинского персонала.



В связи с распространением коронавируса на медицинских работников всех отделений легла повышенная нагрузка, и реанимационные отделения не являются исключением, однако помощь в отделениях реанимации оказывается согласно действующим порядкам и стандартам оказания медицинской помощи.