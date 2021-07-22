Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 147 случаев заболевания и 8 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки зарегистрировано 147 случаев коронавируса, 60 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 115 жителей региона, 40 580 вылечились, 2 370 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлен 24 471 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 2 417 (9,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 054 711 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 151 501 человек.