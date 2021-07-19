Жители поселка Ленинский жалуются на засилье борщевика

– В пос. Ленинский на участке от остановки «Больница» до остановки «Молокозавод» растет в большом количестве борщевик, — написала Юлия Селиванова.

Напомним, 12 июля на оперативном совещании у губернатора обсуждали жалобы людей на заросли борщевика. По данным Ситуационного центра, от жителей региона продолжают поступать жалобы на заросли борщевика, в основном из Тулы, Новомосковска, Алексина, Заокского и Киреевского районов.



В 2021 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области» на комплексную борьбу с борщевиком предусмотрено более 22 млн рублей. Средства распределены по муниципальным образованиям в соответствии с заявками. Первый этап завершен, второй планируется в августе-сентябре.

Губернатор поручил министру сельского хозяйства Алексею Степину проработать современные способы борьбы с борщевиком.