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Жители поселка Ленинский жалуются на засилье борщевика

Жители поселка Ленинский жалуются на засилье борщевика

Они прислали в редакцию Myslo фотографии опасного растения.

– В пос. Ленинский на участке от остановки «Больница» до остановки «Молокозавод» растет в большом количестве борщевик, — написала Юлия Селиванова.

Напомним, 12 июля на оперативном совещании у губернатора обсуждали жалобы людей на заросли борщевика. По данным Ситуационного центра, от жителей региона продолжают поступать жалобы на заросли борщевика, в основном из Тулы, Новомосковска, Алексина, Заокского и Киреевского районов.

В 2021 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области» на комплексную борьбу с борщевиком предусмотрено более 22 млн рублей. Средства распределены по муниципальным образованиям в соответствии с заявками. Первый этап завершен, второй планируется в августе-сентябре.

Губернатор поручил министру сельского хозяйства Алексею Степину проработать современные способы борьбы с борщевиком.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:45 +3
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