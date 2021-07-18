Самые «убитые» дороги Тулы: улица Ступинская

Читатели продолжают присылать в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

Сегодня к нам обратились жители поселка Новомедвенский:

– После дождя проехать трудно, пройти сложно, с коляской вообще нереально. Даже школьный автобус, который идет по этой улице, отменили из-за неудовлетворительного состояния дороги. Обращались в администрацию еще в апреле.

Обещали взять участок на баланс и починить. Но уже август на носу. Скоро учебный год. Когда будет дорога???

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.