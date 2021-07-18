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Самые «убитые» дороги Тулы: улица Ступинская

Самые «убитые» дороги Тулы: улица Ступинская

Читатели продолжают присылать в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

Сегодня к нам обратились жители поселка Новомедвенский:

– После дождя проехать трудно, пройти сложно, с коляской вообще нереально. Даже школьный автобус, который идет по этой улице, отменили из-за неудовлетворительного состояния дороги. Обращались в администрацию еще в апреле.

Обещали взять участок на баланс и починить. Но уже август на носу. Скоро учебный год. Когда будет дорога???

 

 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы - 2021
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