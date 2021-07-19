В Туле около Кировского сквера автобус влетел в дерево

Автор фото С. Зайцева.

Авария случилась на кругу около водонапорной башни.

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 19 июля на кругу возле Кировского сквера на ул. Кирова по направлению к улице Ложевой произошла авария с участием автобуса. Он врезался в две огромные липы.

На момент публикации новости на месте работали сотрудники ГИБДД и скорая.

По информации Myslo, автобус коммерческий, заказной. В момент аварии двигался без пассажиров. Водитель говорит, что его подрезали. Эта информация проверяется.

Подробности аварии выясняют в региональном ГИБДД.