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В Туле около Кировского сквера автобус влетел в дерево
Автор фото С. Зайцева.

В Туле около Кировского сквера автобус влетел в дерево

Авария случилась на кругу около водонапорной башни.

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 19 июля на кругу возле Кировского сквера на ул. Кирова по направлению к улице Ложевой произошла авария с участием автобуса. Он врезался в две огромные липы.

На момент публикации новости на месте работали сотрудники ГИБДД и скорая.

По информации Myslo, автобус коммерческий, заказной. В момент аварии двигался без пассажиров. Водитель говорит, что его подрезали. Эта информация проверяется. 

Подробности аварии выясняют в региональном ГИБДД.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:32 0
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