В Тульской области проходит конкурс грантов почти на 4 миллиона рублей

Заявку на участие можно подать вплоть до 29 июля.

Гранты администрации города Тулы предоставляются общественным организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив на территории областной столицы.

Перечень приоритетных направлений и объемы финансирования:

Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта – 1 587 450 руб.

Гармонизация межнациональных отношений – 850 000 руб.

Организация занятости, полезного досуга подростков и молодежи – 846 211 руб.

Военно-патриотическое воспитание молодежи – 300 000 руб.

Сохранение культурно-исторического наследия города – 150 000 руб.

Заявки на конкурс принимаются по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 67,.

Победителей конкурса определит конкурсная комиссия по результатам оценки заявок в срок до 5 сентября 2021 года.