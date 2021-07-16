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В Тульской области проходит конкурс грантов почти на 4 миллиона рублей

В Тульской области проходит конкурс грантов почти на 4 миллиона рублей

Заявку на участие можно подать вплоть до 29 июля.

Гранты администрации города Тулы предоставляются общественным организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив на территории областной столицы.
 
Перечень приоритетных направлений и объемы финансирования:
 
  • Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта – 1 587 450 руб.
  • Гармонизация межнациональных отношений – 850 000 руб.
  • Организация занятости, полезного досуга подростков и молодежи – 846 211 руб.
  • Военно-патриотическое воспитание молодежи – 300 000 руб.
  • Сохранение культурно-исторического наследия города – 150 000 руб.
Заявки на конкурс принимаются по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 67,.
 
Победителей конкурса определит конкурсная комиссия по результатам оценки заявок в срок до 5 сентября 2021 года.
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