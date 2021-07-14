Какие улицы Тулы будут обесточены 15 июля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Гармонная, 37,
- ул. Марата, 35-а, 31, 33,
- ул. Калинина, 26/4, 26, 26-а, 20 к.5, 26 к. 2, 22 к. 3, 26 к. 1,
- ЦПКиО – экзотариум, площадка аттракционов,
- ул. Рязанская, 20, 22, 1,
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. 3-я Овражная, 4-32 (чётн.), 11-23 (нечётн.),
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 21-39 (нечётн.),
- ул. Овражная, 14-44 (чётн.),
- ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),
- 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54-а, 54-б.
- ул. Станиславского, 12, 14, 20, 16, 18,
- ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.),
- ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 4-а, 8-а, 2-32 (чётн.),
- ул. Газовая, 24,
- Скуратово: ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8, 8-а,
- ул. Скуратовская, 3-а, 13-а, 1-37 (нечётн.), 29-а, 2-16 (чётн.),
- п. Ново-Овсянниково, 1-а,
- п. Ново-Скуратово, 15-45, 49, 89-а, 100-а, 100-б, 100, 101-б,
- п. Трудовой, 51, 85-114.
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