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Алексинское шоссе в Туле частично перекрыто из-за поваленного машиной столба

Алексинское шоссе в Туле частично перекрыто из-за поваленного машиной столба

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сегодня, 14 июля, примерно в полдень на Алексинском шоссе в Туле произошло ДТП.
 
По предварительной информации, автомобиль Nissan Qashqai следовал по направлению к Туле, и на повороте перед Белыми воротами у него лопнуло правое переднее колесо. Машину вынесло на обочину, после чего она врезалась в ЛЭП. Столб упал на проезжую часть и перекрыл полосу движения по направлению к Туле. В результате аварии никто не пострадал.
 
На момент публикации на месте ДТП работают сотрудники УГИБДД, которые организовали там реверсивное движение.  
 
 
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Ниссан в ЛЭП, Фото: 1
Ниссан в ЛЭП, Фото: 2
Ниссан в ЛЭП, Фото: 3
Ниссан в ЛЭП, Фото: 4
Ниссан в ЛЭП, Фото: 5
Ниссан в ЛЭП, Фото: 6
Ниссан в ЛЭП, Фото: 7
Ниссан в ЛЭП, Фото: 8
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Артем Жильцов
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Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:15 +3
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