Алексинское шоссе в Туле частично перекрыто из-за поваленного машиной столба

Сегодня, 14 июля, примерно в полдень на Алексинском шоссе в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Nissan Qashqai следовал по направлению к Туле, и на повороте перед Белыми воротами у него лопнуло правое переднее колесо. Машину вынесло на обочину, после чего она врезалась в ЛЭП. Столб упал на проезжую часть и перекрыл полосу движения по направлению к Туле. В результате аварии никто не пострадал.

На момент публикации на месте ДТП работают сотрудники УГИБДД, которые организовали там реверсивное движение.