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Начальником Управления Росгвардии по Тульской области назначили руководителя красноярского СОБРа
Фото: 24.rosguard.gov.ru

Начальником Управления Росгвардии по Тульской области назначили руководителя красноярского СОБРа

Коллеги уже поздравили Владимира Цибульского с повышением.

Начальник красноярского СОБРа Владимир Цибульский назначен руководителем Управления Росгвардии по Тульской области. Информация об этом опубликована на сайте местного Управления Росгвардии. Также сообщается, что с назначением на вышестоящую должность полковника полиции уже поздравило его руководство.
 
Напомним, об освобождении от должности прежнего начальника тульских росгвардейцев Олега Петрика стало известно в январе этого года. По одной из версий, он ушел по негативным основаниям, по другой — решение об уходе принял сам, по состоянию здоровья.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:16 +3
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