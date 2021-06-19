Фото: 24.rosguard.gov.ru
Начальником Управления Росгвардии по Тульской области назначили руководителя красноярского СОБРа
Коллеги уже поздравили Владимира Цибульского с повышением.
Начальник красноярского СОБРа Владимир Цибульский назначен руководителем Управления Росгвардии по Тульской области. Информация об этом опубликована на сайте местного Управления Росгвардии. Также сообщается, что с назначением на вышестоящую должность полковника полиции уже поздравило его руководство.
Напомним, об освобождении от должности прежнего начальника тульских росгвардейцев Олега Петрика стало известно в январе этого года. По одной из версий, он ушел по негативным основаниям, по другой — решение об уходе принял сам, по состоянию здоровья.
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