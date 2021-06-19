Начальником Управления Росгвардии по Тульской области назначили руководителя красноярского СОБРа

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Начальник красноярского СОБРа Владимир Цибульский назначен руководителем Управления Росгвардии по Тульской области. Информация об этом опубликована на сайте местного Управления Росгвардии. Также сообщается, что с назначением на вышестоящую должность полковника полиции уже поздравило его руководство.